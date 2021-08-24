В Госдуме предложили ограничить продажу спиртного 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю спиртными напитками 1 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я поддерживаю введение запрета на продажу алкоголя в День знаний, 1 сентября. Но люди страждущие будут очень возражать, поэтому, может быть, стоит запретить продажу в магазинах, оставить только в кафе, не навынос", – сказал парламентарий.
При этом он подчеркнул, что вопрос торговли спиртным следует пересмотреть в целом. В связи с этим он напомнил о том, что некоторые магазины только маскируются под кафе или бары, чтобы продавать алкоголь навынос. Также следует запретить продавать спиртные напитки людям, которые уже находятся в состоянии алкогольного опьянения, считает Милонов.
Кроме того, по его мнению, в России стоит ввести обязательное тестирование депутатов на употребление наркотиков и спиртного, прежде чем допускать их к парламентской деятельности.
"Люди давно уже ждут, чтобы их избранники вели здоровый образ жизни", – заключил Милонов.
Ранее Минздрав РФ вновь предложил повысить возраст для покупки крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Речь идет о напитках, в которых содержание спирта превышает 16,5%.
В качестве обоснования таких мер в ведомстве указали на медицинские исследования, согласно которым потребление спиртного небезопасно для нормального развития мозга, который окончательно формируется только к 21 году.
В России может появиться норма на алкоголь
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