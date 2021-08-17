Треть россиян поддерживают запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года

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Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Еще 39% жителей страны выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года.

Идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки крепких алкогольных напитков поддержали 34% опрошенных. Еще 39% респондентов считают, что гражданам, не достигшим 21 года, стоит запретить продажу любого алкоголя.

Не поддержали инициативу всего 18% респондентов. Допустимым возрастом, с которого в России должна быть разрешена продажа алкоголя, 63% опрошенных назвали 21 год. 23% считают, что продавать алкогольные напитки стоит лицам старше 18 лет. Возможность продажи алкоголя гражданам, достигшим 16 лет, поддержали 3% респондентов.

Авторы исследования отмечают, что женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года (78% и 70% соответственно).

Опрос проводился 12-13 августа. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов из 359 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

Минздрав вновь вернулся к идее повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя. Об этом стало известно 12 августа. В ведомстве предложили запретить лицам моложе 21 года приобретать напитки, в которых содержание алкоголя превышает 16,5%.

Первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский выступил в поддержку идеи министерства здравоохранения. Одобрил инициативу ведомства и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда