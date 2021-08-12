Ученые выяснили причину тревожности после употребления пива

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Британские ученые выяснили, что тревожность, возникающая на следующий день после употребления пива, связана с влиянием алкоголя на выработку гормонов в организме человека. Об этом сообщает "Мир 24".
Явление, которое исследователи назвали hanxiety (от английского hangover (похмелье) и anxiety (тревожность) – Прим. ред.), они объяснили выработкой нейромедиатора глутамата, отвечающего за обработку эмоций, память и ощущение страха: алкоголь подавляет его, однако спустя сутки организм начинает компенсировать данный гормон, порой выделяя его слишком много.
Также специалисты установили, что застенчивые люди и люди с ментальными заболеваниями больше остальных подвержены hanxiety, которое, в свою очередь, повышает риск развития алкоголизма у человека.
Чтобы решить проблему и не страдать тревожностью, ученые рекомендуют развивать техники осознанности и навыки контроля эмоций, а также минимизировать или вовсе отказаться от спиртного.
Ранее испанские ученые выяснили, что употребление до одной бутылки пива в неделю способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в случае с пожилыми людьми совсем небольшое количество этого алкогольного напитка может снизить риск переломов, так как присутствующие в нем вещества укрепляют кости и зубы, уточнили исследователи.
Также пенный напиток, по словам исследователей, повышает уровень хорошего холестерина в организме и регулирует переработку плохого. Однако пить его в таком случае нужно не больше 50 граммов в день.
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