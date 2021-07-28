Ученые разгадали тайну летающих подставок под пиво

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Ученые из Боннского университета в Германии во время экскурсии в Мюнхен задались вопросом, почему подставки под пивные кружки не летают по прямой. Чтобы это выяснить, они построили специальный аппарат, стреляющий картонными дисками, сообщает "Газета.ру".

Обычно люди ожидают, что подставка будет летать как фрисби из-за схожей с ним формы, однако этого не происходит, спустя некоторое время картонка начинает кувыркаться. Ученые отмечают, что такое поведение неизбежно в случае с плоскими объектами, при использовании обычной техники метания диск начинает вертеться не позже чем через 0,45 секунды.

Исследователи объясняют это взаимодействием гравитационной и подъемной силы при сохранении углового момента, что одновременно создает угол атаки.

Улучшить полет пивной подставки можно за счет вращения, однако и это не позволит ей продержаться в стабильном положении больше 0,45 секунды. Наиболее оптимальный вариант, по мнению исследователей, – бросок из вертикального положения с вращением назад: это сделает полет диска точным и более продолжительным с точки зрения расстояния.

Ранее ученые из Испании выяснили, что употребление до одной бутылки пива в неделю способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в случае с пожилыми людьми совсем небольшое количество этого алкогольного напитка может снизить риск переломов, так как присутствующие в нем вещества укрепляют кости и зубы, уточнили исследователи.

Также пенный напиток, по словам исследователей, повышает уровень хорошего холестерина в организме и регулирует переработку плохого. Однако пить его в таком случае нужно не больше 50 граммов в день.

