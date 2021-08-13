В РПЦ поддержали инициативу о запрете на продажу крепкого алкоголя до 21 года

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Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инициативу Минздрава РФ ограничить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.

По его мнению, такая мера является разумной и ее необходимо поддержать.

"Те, кто сейчас молод, повзрослев и приобретя жизненный опыт, отнесутся с пониманием к этой мере, когда задумаются о том, как воспитать своих детей здоровыми и ответственными", – написал Легойда в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что возрастное ограничение не остановит подростков и людей младше 21 года от употребления алкоголя, однако такая инициатива является нравственно значимым сигналом, которые многие услышат.

Ранее Минздрав РФ вернулся к идее повысить возраст для покупки крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Речь идет о напитках, в которых содержание алкоголя превышает 16,5%. Сейчас они отпускаются всем, кто старше 18.

В качестве обоснования таких мер в Минздраве указывают на медицинские исследования, согласно которым потребление спиртного небезопасно для нормального развития мозга, который окончательно формируется только к 21 году.