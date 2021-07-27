В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку

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В Госдуму поступил законопроект, который запрещает тратить детское пособие на любые товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, для детского пособия предлагается создавать "социальный электронный счет", привязанный к карте "Мир" родителей или опекунов. Государство сможет контролировать транзакции по этому счету с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.

В пояснительной записке отмечается, что правительство установит перечень товаров, которые нельзя будет оплатить полученными средствами. В частности, это алкоголь, табак и иные товары.

По замыслу авторов, торговым организациям придется дорабатывать программное обеспечение кассовых терминалов для подключения к новой системе. На эти цели предлагается выделить деньги, которые сэкономят за счет сокращения расходов регионов по доставке пособия гражданам.

При этом дополнительных федеральных расходов не предполагается.

Законопроект внесла Курганская областная дума. Региональное заксобрание отмечает, что инициатива, несмотря на несущественный размер пособия на ребенка, установленный в некоторых регионах, будет способствовать защите прав детей.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, как правильно оформить получение пособий на детей. По словам сенатора, чтобы получить денежную поддержку неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нужно подать заявление на портале госуслуг.