Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

Фото: Depositphotos/davit85
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, на что стоит обратить внимание при получении выплаты на детей вовремя и в полном объеме. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Для того чтобы получить денежную поддержку неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нужно подать заявление на портале госуслуг.
"Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат", – уточнила Святенко.
Она также добавила, что данный вид поддержки будет действовать в течение года.
"Далее надо опять заявиться – через портал госуслуг или соцслужбы в своем регионе. Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет", – рассказала сенатор.
Святенко объяснила, что ежемесячное пособие будут получать беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках – от 6 до 12 недель. Уточняется, что россиянкам положены ежемесячные выплаты на протяжении всего периода беременности.
Ранее Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил назначить данные выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: