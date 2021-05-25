Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, на что стоит обратить внимание при получении выплаты на детей вовремя и в полном объеме. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Для того чтобы получить денежную поддержку неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нужно подать заявление на портале госуслуг.

"Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат", – уточнила Святенко.

Она также добавила, что данный вид поддержки будет действовать в течение года.

"Далее надо опять заявиться – через портал госуслуг или соцслужбы в своем регионе. Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет", – рассказала сенатор.

Святенко объяснила, что ежемесячное пособие будут получать беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках – от 6 до 12 недель. Уточняется, что россиянкам положены ежемесячные выплаты на протяжении всего периода беременности.

Ранее Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил назначить данные выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет.