Семьям с детьми от шести лет выплатят 10 тысяч рублей

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Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении, которое утвердил президент России по итогам послания Федеральному собранию.

Также необходимо утвердить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября.

Кроме того, президент поручил продлить действие программы туристического кешбэка, обновить парк школьных автобусов, обеспечить поддержку молодежи и другое.

Всего список состоит из 18 пунктов. Правительство должно обеспечить финансирование расходов на реализацию поручений.

До этого стало известно, что с 1 июля 2021 года будет назначена выплата детям в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей.