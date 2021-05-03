Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

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Владимир Путин сформировал и утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Список, состоящий из 18 пунктов, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству России обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад – до 1 июня 2021 года, далее – один раз в квартал", – говорится в сообщении.

В частности, президент поручил продлить действие программы туристического кешбэка до конца 2021 года, в течение трех лет обновить парк школьных автобусов, обеспечить включение в каждый нацпроект мероприятий по поддержке молодежи и многое другое.

Поручения затрагивают сферы поддержки семей, повышения доходов, борьбы с бедностью.

Ранее президент заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей. Путин напомнил, что решения по поддержке семей принимались последовательно – сперва это касалось детей до трех лет, затем – от трех до семи лет.

