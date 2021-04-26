В Госдуму внесли поправки о пособиях для детей из неполных семей

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента поправок о выплате ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, данная мера может быть введена с 1 июля текущего года.

"Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума", – заявил Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что размер ежемесячной выплаты будет расти вместе с уровнем прожиточного минимума.

Ранее в апреле министерство труда и социальной защиты сообщило, что одиноким родителям разрешено дистанционно подать заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет. В ведомстве также уточнили, что размер пособия составит порядка 5 650 рублей ежемесячно.

Выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей поручил ввести Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.