В Госдуму внесли поправки о пособиях для детей из неполных семей

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента поправок о выплате ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС.
По словам парламентария, данная мера может быть введена с 1 июля текущего года.
"Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума", – заявил Володин.
Спикер Госдумы уточнил, что размер ежемесячной выплаты будет расти вместе с уровнем прожиточного минимума.
Ранее в апреле министерство труда и социальной защиты сообщило, что одиноким родителям разрешено дистанционно подать заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет. В ведомстве также уточнили, что размер пособия составит порядка 5 650 рублей ежемесячно.
Выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей поручил ввести Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
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