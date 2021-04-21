Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет можно подать дистанционно

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Одинокие родители могут в дистанционном формате подать заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет. Это можно сделать через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5 650 рублей на ребенка ежемесячно. Это половина регионального прожиточного минимума на детей", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, все необходимые документы для начала перечисления выплат Минтруда подготовит в короткие сроки.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей.