Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С июля на детей от 8 до 16 лет из неполных семей начнут платить в среднем 5 650 рублей в месяц. Такое заявление Владимир Путин сделал во время послания Федеральному собранию.

"С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей", – сообщил глава государства.

Также Путин предложил выплатить семьям, в которых воспитываются школьники, по 10 тысяч рублей на ребенка.

Президент уточнил, что выплата будет проводиться в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году.

