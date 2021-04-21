На выплаты детям школьного возраста направят около 170 млрд рублей

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Августовскую выплату в 10 тысяч рублей в соответствии с поручением Владимира Путина получат 17 миллионов детей в возрасте от 6 до 17 лет, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодняшняя выплата, о который сказал президент, единовременная выплата детям школьного возраста. По нашим оценкам, их более 17 миллионов человек. (Выплата. – Прим. ред.) будет организована <...> по принципу социального казначейства.<...> Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от 6 до 17 лет включительно", – пояснил министр.
Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию предложил выплатить семьям, в которых воспитываются школьники и будущие первоклассники, по 10 тысяч на ребенка единовременно. Российский лидер уточнил, что выплата будет проводиться в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году.
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