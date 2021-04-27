Кабмин выделит еще 4,7 млрд рублей на программу туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство продлевает программу туристического кешбэка и выделяет на ее реализацию еще 4,7 миллиарда рублей. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране", – отметил он.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года.

Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте. Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

С момента запуска программы в августе 2020 года ей воспользовались более одного миллиона россиян. В общей сложности туристы смогли вернуть порядка четырех миллиардов рублей.