Россиянки рассказали, как отреагировали на новые меры поддержки семей

В России будут введены новые меры поддержки детей, неполных семей и беременных женщин. Об этом в послании Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Рассказываем, как отреагировали россиянки на эти новости и на что планируют потратить выделенные средства.

О новых мерах поддержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил кабмину подготовить к 1 июля целостную систему мер поддержки семей с детьми. В послании Федеральному собранию президент сообщил о новых мерах, которые будут введены уже в этом году:

единовременная выплата семьям со школьниками и будущим первоклассникам – 10 тысяч рублей;



ежемесячные выплаты на ребенка от 8 до 16 лет включительно, живущим в неполных семьях, – 5 650 рублей в среднем по стране;

в среднем по стране;

выплата для будущих мам с низким доходом, которые встали на учет на раннем сроке беременности, – 6 350 рублей в среднем по стране;

в среднем по стране;

возврат 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря в 2021 году;

в детские оздоровительные лагеря в 2021 году;

оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно до 100% от заработка.

Реакция мам школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В семье Щербаковых двое детей: 10-летняя дочь и годовалый сын. Мама Екатерина рассказала Москве 24, что выплата в размере 10 тысяч рублей для школьников поможет подготовить ребенка к школьному сезону.





Екатерина Щербакова мама двоих детей Я считаю, что эта выплата очень своевременная. Подготовка ребенка к школе – это всегда затратное мероприятие, и дополнительные деньги в семейный бюджет на эти цели очень даже хороши.

Екатерина отметила, что именно эта сумма в среднем уходит на подготовку ребенка к школе. "Это покупка канцелярии, минимальное обновление гардероба, обувь и школьное платье, поэтому в нашей семье данная помощь очень кстати", – сообщила женщина.

По мнению москвички Марины Данилиной, мамы двоих сыновей, государственная поддержка поможет хотя бы частично перекрыть текущие расходы на детей.





Марина Данилова мама двоих детей Выплаты от государства – это всегда очень хорошо. Ежемесячная поддержка была бы гораздо более ценна, но даже то, что есть, уже неплохо, потому что дети растут, ситуация сейчас сложная.

Марина рассказала, что полученные деньги будут потрачены на детские кружки, еду, занятия с репетитором или другие важные вещи. "Это как раз будет очень хорошо, чтобы закрывать бесконечно возникающие ежедневные траты", – отметила мама двоих детей.

"Больше не придется терять часть заработка"

Анастасия Еремина рассказала Москве 24, что именно сегодня узнала о своей беременности. "Я только сегодня узнала, что беременна. Владимир Владимирович как чувствовал, видимо, подарки подготовил", – улыбается Анастасия.





Анастасия Еремина будущая мама Вспоминаю свою маму: в ее годы практически никакой поддержки для беременных, пособий для новорожденных, какой-то более или менее весомой финансовой помощи мамам и детям особо не было.

При этом сейчас в Москве и России довольно много разных выплат и вспомогательных льгот для семей с детьми, подчеркнула Анастасия. "И круто, что такой поддержки становится еще больше. Я вот представляю, когда нас с братом мама в школу собирала, ей бы дополнительно 10 тысяч на это дали – уже было бы значительно проще", – отметила девушка.

Особо радостной новостью для Анастасии стал полностью оплачиваемый больничный по уходу за ребенком.





Анастасия Еремина будущая мама Когда малыш болеет, мама должна быть с ним рядом. И теперь нам не придется выбирать: побыть с ребенком, когда ему так надо, или позвонить бабушке или тете и не терять часть заработка. А ведь есть мамочки, у которых даже такого выбора нет. Так что это хорошая поддержка для всех.

Москвичка Кристина Маслова тоже готовится стать мамой. "Получить такую компенсацию от государства будет приятно", – рассказала Кристина в диалоге с Москвой 24.





Кристина Маслова будущая мама Узнав о том, что решили увеличить выплаты для будущих матерей, я обрадовалась.

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию: оно уже 17-е по счету. Глава государства выступал в центральном выставочном зале "Манеж". В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко