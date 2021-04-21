Россиянки рассказали, как отреагировали на новые меры поддержки семей

В России будут введены новые меры поддержки детей, неполных семей и беременных женщин. Об этом в послании Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Рассказываем, как отреагировали россиянки на эти новости и на что планируют потратить выделенные средства.
О новых мерах поддержки
Владимир Путин поручил кабмину подготовить к 1 июля целостную систему мер поддержки семей с детьми. В послании Федеральному собранию президент сообщил о новых мерах, которые будут введены уже в этом году:
- единовременная выплата семьям со школьниками и будущим первоклассникам – 10 тысяч рублей;
- ежемесячные выплаты на ребенка от 8 до 16 лет включительно, живущим в неполных семьях, – 5 650 рублей в среднем по стране;
- выплата для будущих мам с низким доходом, которые встали на учет на раннем сроке беременности, – 6 350 рублей в среднем по стране;
- возврат 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря в 2021 году;
- оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно до 100% от заработка.
Реакция мам школьников
В семье Щербаковых двое детей: 10-летняя дочь и годовалый сын. Мама Екатерина рассказала Москве 24, что выплата в размере 10 тысяч рублей для школьников поможет подготовить ребенка к школьному сезону.
Екатерина отметила, что именно эта сумма в среднем уходит на подготовку ребенка к школе. "Это покупка канцелярии, минимальное обновление гардероба, обувь и школьное платье, поэтому в нашей семье данная помощь очень кстати", – сообщила женщина.
По мнению москвички Марины Данилиной, мамы двоих сыновей, государственная поддержка поможет хотя бы частично перекрыть текущие расходы на детей.
Марина рассказала, что полученные деньги будут потрачены на детские кружки, еду, занятия с репетитором или другие важные вещи. "Это как раз будет очень хорошо, чтобы закрывать бесконечно возникающие ежедневные траты", – отметила мама двоих детей.
"Больше не придется терять часть заработка"
Анастасия Еремина рассказала Москве 24, что именно сегодня узнала о своей беременности. "Я только сегодня узнала, что беременна. Владимир Владимирович как чувствовал, видимо, подарки подготовил", – улыбается Анастасия.
При этом сейчас в Москве и России довольно много разных выплат и вспомогательных льгот для семей с детьми, подчеркнула Анастасия. "И круто, что такой поддержки становится еще больше. Я вот представляю, когда нас с братом мама в школу собирала, ей бы дополнительно 10 тысяч на это дали – уже было бы значительно проще", – отметила девушка.
Особо радостной новостью для Анастасии стал полностью оплачиваемый больничный по уходу за ребенком.
Москвичка Кристина Маслова тоже готовится стать мамой. "Получить такую компенсацию от государства будет приятно", – рассказала Кристина в диалоге с Москвой 24.
Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию: оно уже 17-е по счету. Глава государства выступал в центральном выставочном зале "Манеж". В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.
Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко