Какие новые выплаты назначены президентом для поддержки семей и материнства

Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки детей, неполных семей и беременных женщин. Президент поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Рассказываем, какие выплаты и кому будут назначены уже в этом году.

Выплаты семьям с детьми

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

1. Выплата семьям со школьниками и будущим первоклассникам – 10 тысяч рублей единовременно

Владимир Путин заявил, что родители всех школьников и первоклассников получат по 10 тысяч рублей в этом году. Президент предложил сделать выплату в середине августа, чтобы родители успели собрать ребенка в школу.





Владимир Путин президент РФ Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклассников.

2. Выплата на детей от 8 до 16 лет включительно, живущих в неполных семьях, – 5 650 рублей ежемесячно в среднем по стране

Выплата будет назначена одиноким родителям, получающим алименты (около 360 тыс. детей). Кроме того, Владимир Путин заявил, что вопросы взыскания алиментов должны решаться удаленно при безусловном исполнении судебных решений.



"Эта процедура не должна унижать человека, все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов", – сообщил президент.

Выплаты для беременных

Для будущих мам с низким доходом, которые встали на учет на раннем сроке беременности, полагается выплата в среднем по стране 6 350 рублей.





Владимир Путин президент РФ Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере среднем по стране 6 350 рублей.

Больничный по уходу за ребенком

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году, заявил Путин.

"Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже", – пояснил президент.

Возврат 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил сделать отдых для детей максимально доступным. Он отметил, что нужно возвращать половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря в 2021 году.

"Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", – заявил президент России в послании Федеральному собранию.

Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Глава государства отметил особую роль положений обновленной Конституции о защите семьи и воспитании детей.

