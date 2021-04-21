Путин предложил нуждающимся беременным женщинам назначить ежемесячные выплаты

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Нуждающимся беременным женщинам необходимо назначить ежемесячные выплаты, заявил в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин.
Президент отметил, что женщины должны быть уверены в поддержке государства.
"Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере среднем по стране 6 350 рублей", – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет.
Уточнялось, что такая мера позволит женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта. В результате это улучшит демографические показатели в стране.
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