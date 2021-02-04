Беременным россиянкам предложили ежемесячно выплачивать по 20 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
В Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет, сообщает News.ru.
По словам депутата Николая Земцова, такая мера позволит женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта. В результате это улучшит демографические показатели в стране.
"Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на ежемесячную выплату этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период", – пояснил парламентарий.
Он считает, что это даст моментальный приток родившихся граждан. "Мы должны показать, что нам эти дети нужны", – заявил Земцов.
Он уточнил, что сейчас законопроект находится в стадии разработки. Его соавторами стали депутаты Госдумы Петр Толстой и Инга Юмашева. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на рост рождаемости в России, но многие семьи лишь отложили планы родить ребенка, не отказавшись от них.
Также Святенко отметила, что на общую тенденцию к снижению рождаемости последних лет повлияли факторы, заложенные еще в 90-е годы. Она добавила, что национальный проект "Демография", успешно реализующийся с 2018 года, является эффективным инструментом для улучшения ситуации в стране.
Ранее Счетная палата сообщила о продолжении усиления естественной убыли населения в России. В оперативном докладе ведомства отмечалось, что сохранение убыли населения может сделать 2020 год пятым подряд с данной тенденцией.
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