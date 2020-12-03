Сенатор оценила влияние пандемии на рождаемость в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на рост рождаемости в России, но многие семьи лишь отложили планы родить ребенка, не отказавшись от них, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Многие семьи, желающие обзавестись детьми в этом году, отложили планирование беременности, чтобы не подвергаться лишнему риску. Конечно, такие отложенные планы могут негативно сказаться на показателе рождаемости. Но это не отказ от планов по рождению ребенка, это их некоторый сдвиг", – передает слова сенатора РИА Новости.

Также Святенко отметила, что на общую тенденцию к снижению рождаемости последних лет повлияли факторы, заложенные еще в 90-е годы.

"Рождаемость – показатель, на который влияет множество факторов. Нынешнее снижение рождаемости во многом обусловлено демографическими волнами, сложившимися исторически. Сейчас в репродуктивный возраст вошли дети 1990-х, периода самой крупной демографической ямы", – сказала сенатор.

Святенко добавила, что национальный проект "Демография", успешно реализующийся с 2018 года, является эффективным инструментом для улучшения ситуации в стране.

"И мы уже видим первые результаты: например, в сентябре 2020 года показатель вырос относительно размера того же показателя в 2019 году. По данным Росстата, в сентябре этого года родились почти на 10 тысяч младенцев больше, чем в прошлом", – подчеркнула парламентарий.

Ранее Счетная палата сообщила о продолжении усиления естественной убыли населения в России. В оперативном докладе ведомства отмечалось, что сохранение убыли населения может сделать 2020 год пятым подряд с данной тенденцией.