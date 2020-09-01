В Совфеде оценили возможное сокращение населения РФ более чем на 150 тысяч человек

По предварительной оценке, в 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году. Такой показатель может стать максимальным за 14 лет. Об этом говорится в проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития. Разбираемся, с чем связаны такие потери, насколько они критичны, а также каким образом можно их восполнить.



В пять раз сильнее

На фоне коронавируса численность населения страны, по предварительным данным, может уменьшиться на 158 тысяч человек. Такой прогноз следует из опубликованного СМИ проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.





Во вторник, 1 сентября, общее число инфицированных COVID-19 в России перешагнуло отметку в один миллион и составило 1 000 048 человек. За минувшие сутки на территории страны выявлено 4729 новых случаев заражения. С момента начала пандемии в России жертвами инфекции стали более 17 тысяч человек, а выздоровело свыше 800 тысяч.

Такого показателя еще не было за последние 14 лет. Ситуация критичнее была лишь в 2006 году, когда население России сократилось на 373,9 тысячи человек.

Уточняется, что положительный темп прироста возможен, но только с 2022 года.

Кроме того, в проекте прогнозируется увеличение уровня бедности до 13,3% населения, в то время как в 2019 году она выросла до 12,3%. Однако в дальнейшем правительство прогнозирует ее снижение. Сокращение уровня бедности в два раза к 2030 году – одна из национальных целей развития страны, которая была прописана в июльском указе Владимира Путина.

Президент поручил правительству в срок до 30 октября все национальные проекты привести в соответствие с целями, представив единый план по их достижению.

А свое выступление перед Федеральным собранием в январе текущего года глава государства начал с демографического вопроса и выразил недовольство уровнем рождаемости.

"Рождаемость в стране снова падает. Страна вступила в сложный демографический период", – заявил российский лидер. При этом Путин подчеркнул, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографической ситуации.



Всему виной коронавирус?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Коротаев рассказал Москве 24, что цифра в 158 тысяч правдоподобна. По словам специалиста, на нынешнюю демографическую ситуацию в стране влияет несколько факторов.

"Один из них – снижение миграционного притока. У в 2010-х годах были положительные темпы общего прироста населения благодаря высокой степени миграционного роста. Но в этом году миграция оказалась затрудненной из-за эпидемии коронавируса. Это, пожалуй, один из факторов такого масштабного сокращения. От миграции Россия скорее выигрывала, чем проигрывала", – сказал эксперт.





Андрей Коротаев ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при Президенте РФ Затем у нас несколько лет подряд снижалась рождаемость. И какие бы сильные меры поддержки ни были приняты в начале этого года, они не могут привести к росту рождаемости немедленно. Поэтому у нас по текущему году продолжалась тенденция к снижению.

Специалист подчеркнул, что все события происходят не только на фоне пандемии, но еще и вызванными ею экономическими сложностями. "Рожать в кризисах не любят. В разных странах рождаемость в кризисы всегда падала, включая Россию", – пояснил Коротаев.

При этом, по словам демографа, есть надежда, что в следующем году цифра снижения населения в России будет заметно меньше, чем в этом. Если, конечно, не будет никаких "новых неожиданностей", например более жесткой волны COVID-19.

"Я не думаю, что рост темпа снижения населения в следующему году продолжится, поскольку начнут действовать меры поддержки рождаемости. Все-таки уйдет фактор коронавируса и в плане экономического кризиса, и фактора роста смертности, и фактора, сдерживающего миграцию", – уверен специалист.



Решение демографических проблем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что такие периоды в жизни страны бывают.

"Конечно, здесь влияет много факторов, как и проходящая пандемия. Я думаю, что правительством, готовя соответствующие меры решения этих проблем, учитываются многие факторы, включая и фактор старения общества, и продолжительность жизни", – сказал сенатор.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Я думаю, что президентом даны были соответствующие поручения пересмотреть еще раз национальные проекты. И, скорее всего, приоритетом в этой части были, безусловно, проекты по здравоохранению, включая строительство новых больничных учреждений, прежде всего, в детском сегменте. На это мы обращаем особое внимание, в этом вопросе у нас есть упущения.

Также, по словам Рязанского, в решении демографической проблемы поспособствует развитие сферы физической культуры и спорта, например строительство объектов для занятий. "И, конечно, школьная составляющая: детское здравоохранение, школьная медицина, школьная физическая культура и спорт – все то, что будет влиять на показатели", – объяснил он.

Кроме того, по мнению сенатора, поможет и разумная миграционная политика, позволяющая работать на повышение численности граждан Российской Федерации. Рязанский уверен, что в стране для этого есть большие резервы. "Я думаю, что этот комплекс мер, включая материальную поддержку, которую семьям с детьми оказали в условиях пандемии, – все мероприятия, безусловно, скажутся, но не мгновенно", – заявил сенатор.

Он также выразил надежду, что план правительства, который сейчас готовится, будет учитывать весь комплекс мер.