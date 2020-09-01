Сокращение населения РФ достигнет максимума за 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития следует, что численность населения России в 2020 году сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году, сообщает РБК.

В документе говорится о том, что на фоне пандемии по итогам текущего года население сократится на 158 тысяч человек. Данный показатель является максимальным за 14 лет. Общий прирост возможен только с 2022 года.

Также отмечается, что до 13,3% увеличится доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза – то есть до 6,5% к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни в стране до 78 лет. Это поручение является одним из пунктов указа президента о национальных целях развития страны. Достижение ряда целевых показателей должно произойти до 2030 года.