Сокращение населения РФ достигнет максимума за 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития следует, что численность населения России в 2020 году сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году, сообщает РБК.
В документе говорится о том, что на фоне пандемии по итогам текущего года население сократится на 158 тысяч человек. Данный показатель является максимальным за 14 лет. Общий прирост возможен только с 2022 года.
Также отмечается, что до 13,3% увеличится доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза – то есть до 6,5% к 2030 году.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни в стране до 78 лет. Это поручение является одним из пунктов указа президента о национальных целях развития страны. Достижение ряда целевых показателей должно произойти до 2030 года.
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