В России выявили 4 729 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 4 729 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 211 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришелся 641 случай, на Санкт-Петербург – 185, на Московскую область – 156, на Ростовскую область – 133, на Нижегородскую область – 132, Ставропольский край – 125, Свердловскую область – 117, Красноярский край – 109, Воронежскую область – 97.

В Саратовской области выявили 93 случая коронавируса, в Ульяновской области – 92, в Волгоградской области – 91, в Кемеровской области – 90, в Краснодарском крае и Оренбургской области – по 86, в Самарской области – 81, в Приморском крае – 78, в Иркутской области –76, в Пензенской области – 75, в Дагестане – 74, в Челябинской области – 71.

На Ханты-Мансийский АО выпало 67 новых случаев, на Мурманскую область – 65, на Кировскую область – 64, Архангельскую область – 63, Алтайский край – 61, Калмыкию и Пермский край – по 57, Крым – 54, на Сахалинскую область – 53, Новосибирскую область – 52, Орловскую область – 51, Тюменскую область и Хабаровский край – по 49, Карачаево-Черкесию и Бурятию – по 48, Ямало-Ненецкий АО и Республику Саха (Якутия) – по 46.

В Омской и Томской областях зарегистрировали по 42 пациента, в Ярославской области – 41, в Белгородской области – 40, в Вологодской и Астраханской областях – по 37, в Ивановской области – 36, в Костромской области, Удмуртии, Забайкальском крае и Амурской области – по 32, в Липецкой, Ленинградской областях и Мордовии – по 31, в Башкирии – 30, в Рязанской, Тульской областях, Коми и Чувашии – по 29, в Кабардино-Балкарии – 28.

На Владимирскую область, Ингушетию и Татарстан пришлось по 27 новых пациентов, на Брянскую, Курскую, Тамбовскую и Тверскую области – по 25, на Калужскую область – 24, Новгородскую область – 23, Курганскую область – 22, Северную Осетию – 21, Адыгею и Хакасию – по 19, Тыву – 17, Калининградскую область и Республику Марий Эл – по 16, Алтай и Магаданскую область – по 15, Карелию – 13, Камчатский край – 12, Смоленскую область – 9, Еврейскую АО – 6, Севастополь – 5, Чечню – 4, Псковскую область – 3 и на Чукотский АО – 1.

Всего в России зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Москве, Тыве, Московской области и Чечне.

За последние сутки подтверждено 123 летальных случая. За весь период по России умерли 17 299 человек. За прошедшие 24 часа выписали 6 318 человек, а за все время – 815 705.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

