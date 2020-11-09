Счетная палата сообщила о росте естественной убыли населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Естественная убыль населения в России продолжает увеличиваться. Об этом говорится в оперативном докладе, подготовленном Счетной палатой. Документ предоставляет данные об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь – сентябрь 2020 года.

Отмечается, что сохранение убыли населения может сделать 2020 год пятым подряд с данной тенденцией.

"Естественная убыль населения в январе – августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тысячи человек, существенно превысив не только аналогичный показатель 2019 года – 219,2 тысячи человек, но и естественную убыль за 2019 год в целом – 317,2 тысячи человек", – сказано в приложении к докладу.

В ведомстве подчеркнули, что с начала 2020 года численность населения в стране сократилась на 277,8 тысячи человек (0,19%) и составила 146,5 миллиона жителей. За такой же период в прошлом году убыль населения составила 52,5 тысячи человек (0,04%).

Также сообщается, что решать данную проблему необходимо не только реализацией нацпроекта "Демография".

"В этой связи с учетом долгосрочных демографических тенденций особенно актуальной становится выработка новых эффективных мер, переход к проактивной демографической политике", – сказано в докладе.

Естественная убыль увеличилась с 2,3 тысячи человек в 2016 году до 316,2 тысячи человек в 2019 году, за январь – июль 2020 года – 316,3 тысячи человек к такому же периоду 2019 года.

По данным Счетной палаты, за первые полгода 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в России наблюдалось снижение числа родившихся в 78 регионах и увеличение числа умерших в 62 субъектах.

В 2016 году родилось 1,9 миллиона человек, в 2019 – 1,5 миллиона, за первые полгода 2020 – 811,7 тысячи человек.

"Естественный рост численности населения не предусматривается и в демографическом прогнозе Росстата до 2035 года, опубликованном 26 декабря 2019 года. Установленное в нацпроекте значение по суммарному коэффициенту рождаемости (1,7) планируется достигнуть лишь к 2033 году по высокому варианту прогноза Росстата", – говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что население России сократилось за девять месяцев 2020 года на 387,1 тысячи человек. Отмечается, что коронавирусная инфекция стала главной причиной смертей 4 329 человек в России в сентябре, еще в 870 случаях он считается основной причиной смерти, но для подтверждения данной информации нужно провести соответствующие анализы.

