Первый в 2020 году прирост рождаемости в РФ был зафиксирован в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прирост рождаемости зафиксировали в Российской Федерации в сентябре впервые в текущем году. За этот месяц родилось на 9,1 тысячи младенцев больше, чем в сентябре прошлого года, следует из данных Росстата.

"Прирост рождаемости в сентябре 2020 года составил 9 145 младенцев, 130 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 331 родившегося в сентябре 2019 года, или 7,5%", – говорится в сообщении федеральной службы государственной статистики.

В ведомстве обратили внимание, что впервые в этом году был зафиксирован прирост рождаемости (в годовом выражении). В частности, в августе было снижение на 5,4%, в июле – на 7,1%.

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