Эксперт рассказала о соотношении бабушек и внуков в регионах России

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Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова рассказала о соотношении бабушек и внуков в разных регионах России, передает РИА Новости.

Она отметила, что более чем в 60 субъектах на одного внука приходится от 2 до 4 бабушек. Егорова сообщила, что лишь в пяти регионах соотношение бабушек и внуков выходит на один к одному. По словам эксперта, к ним относятся Чечня, Тува, Ингушетия, Дагестан и Чукотский АО.

"Самое большое счастье для бабушек и дедушек – это внуки, но именно их-то и не хватает. Падение рождаемости сказалось и на соотношении внуков и дедов", – подчеркнула Егорова.

Она добавила, что наихудшее положение в этом аспекте в Тульской и Тамбовской областях. Так, в данных регионах на 1 тысячу бабушек приходятся лишь 256 и 264 внучки соответственно.

Что касается мужского соотношения "внук – дед", то, по словам Егоровой, здесь ситуация немного лучше. Она подчеркнула, что это связано с тем, что пожилых мужчин также значительно меньше. Лишь в 25 регионах на одного деда приходится меньше одного внука, отметила эксперт.

Ранее стало известно, что в России брачные союзы стали чаще оканчиваться разводами. Так, с 2015 по 2019 годы средний коэффициент соотношения браков к разводам упал с 1,89 до 1,52. Отмечалось, что наиболее устойчивы такие союзы в Чечне (6,42), Ингушетии (4,94) и Тыве (2,92).