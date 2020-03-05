В России стали чаще распадаться семьи

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Брачные союзы в России чаще стали заканчиваться разводами. Об этом свидетельствуют данные, сформированные в министерстве юстиции РФ, сообщает News.ru.

Эксперты отметили, что за период с 2015 по 2019 год средний коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране упал с 1,89 до 1,52. В рейтинге устойчивости брака по регионам РФ лидируют Чечня (6,42), Ингушетия (4,94) и Республика Тыва (2,92).

Хуже всего ситуация обстоит в Ленинградской области с показателем 1,01, Ненецком автономном округе (1,21) Сахалинской и Курганской областях (1,22 и 1,23 соответственно) и в Республике Коми (1,24).

По мнению психолога Анетты Орловой, современные условия жизни позволяют как мужчинам, так и женщинам рационально относиться к выбору пары и не спешить с этим аспектом отношений.

"Прагматичность становится одной из ценностей. Все больше людей оперируют понятиями, что в отношениях и браке я должен жить легче и комфортнее, а не сложнее и преодолевая трудности", – заявила эксперт.

Орлова также отметила, что многие аспекты традиционного брака – обязанности по дому, интимная близость, приготовление еды – могут осуществляться вне семьи. Пара для этого необязательна, поэтому на первый план выходят факторы эмоционального тепла и взаимоподдержки.

Чаще всего слабость семейных связей наблюдается в городах с интенсивной миграцией – в частности рабочей. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что для полноценного союза больше подходит "оседлый" образ жизни.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет программу материнского капитала в стране. Теперь выплата предусмотрена и за рождение первенца. Данную меру считают способом укрепить семейные связи в стране.

