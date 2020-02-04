Эксперты прокомментировали предложение о выплатах домохозяйкам

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек. По мнению парламентария, в семье из трех человек женщина должна получать выплату от государства, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Разбираемся, осуществима ли такая инициатива и какие последствия она имеет.



Домохозяйкам – деньги!

Свою инициативу Жириновский аргументировал тем, что женщины убирают, стирают, воспитывают детей, водят их в школу и детский сад, выполняют домашние дела. "Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд", – подчеркнул он.





Владимир Жириновский депутат Госдумы Сейчас широко обсуждаются возможные меры по повышению рождаемости. Одно из наших новых предложений – ввести специальное пособие для женщин, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи.

По словам парламентария, сумма выплат может начинаться с минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2020 года в России равен 12 130 рублям, за семью из трех человек. При этом Жириновский уточнил, что размер поддержки следует умножать на определенный коэффициент за каждого дополнительного ребенка. Он также добавил, что претендовать на выплату смогут безработные женщины только на время совместного проживания с семьей.

Жириновский пояснил, что "если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой, то все, пособие прекращается". При этом в самой партии не смогли оценить затраты на реализацию подобного проекта, но считают их некритичными.

Неоднозначную оценку предложению дали в других парламентских объединениях. Так, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сказал, что мотивы Жириновского "понятны и гуманны".





Андрей Исаев первый зампред фракции "Единая Россия" Они направлены на то, чтобы поддержать людей. Но данное пособие, на мой взгляд, будет достаточно затратным для бюджета. Во-вторых, на мой взгляд, принцип выдавать деньги домохозяйкам не совсем верен, помогать нужно адресно тем, кто действительно в этом нуждается.

Идею парламентария не поддержали и коммунисты. Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что не домохозяйкам пособия нужно платить, а "их мужьям хорошую зарплату".

Инициативу Жириновского готовы обсуждать члены партии "Справедливая Россия". Об этом сказал зампред фракции эсеров Олег Нилов. "Это продолжение развития идеи материнского капитала и пособий на детей. Когда законопроект будет внесен, мы его подробно изучим. Но лично мне кажется, что главная проблема, которую сегодня нужно решить, – это вопрос достойной заработной платы и пенсии", – считает он.

Демотивирующая мера?

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 инициативу Владимира Жириновского. По мнению сенатора, маловероятно, что такое предложение одобрят Госдума и правительство.

"Вряд ли поддержат, инициатива потребует большого количества средств. Все-таки до момента, когда Владимир Вольфович озвучил именно такую модель помощи и оказания поддержки семьям, существовала несколько иная модель: адресность и нуждаемость, это лежит в основе любого действия государства, которое касается социальной поддержки, помощи" – пояснил он.





Валерий Рязанский зампред комитета по социальной политике Совфеда Государство должно делать все, чтобы семья могла себя обустроить, встать на ноги, закрепиться в вопросах повышения квалификации на работе. Эти платформы помогают дальше выстраивать человеку все жизненные планы, включая создание крепкого семейного тыла. Понятно, что нужно всегда поддерживать тепло, уют. Но все это образуется не за счет благотворительности государства, а за счет усилий самой семьи.

В свою очередь, руководитель межрегионального общественного движения "Семья, любовь, Отечество" Людмила Рябчинко инициативу считает популистской.

"Спекуляций на эту тему всегда предостаточно. Относиться к популистским лозунгам серьезно сложно. Но поддержка семьи чрезвычайно важна. Нужно различать домохозяйку, которая живет при богатом муже и занимается походами в салоны, и женщину, которая дома ухаживает за маленькими детьми", – пояснила она.





Людмила Рябчинко руководитель межрегионального общественного движения "Семья, любовь, Отечество" Нужно разграничивать эти представления и говорить не о помощи домохозяйкам, а о помощи семье. Нужно смотреть правде в глазе. В контексте обозначенных в послании президента направлений демография является сейчас самым главным нашим курсом.

Рябчинко добавила, что многодетная семья должна стать ценностью государства. "Это должно быть подкреплено материальными стимулами в первую очередь. Тогда не нужно будет ставить вопросы о поддержке домохозяек", – заключила собеседница Москвы 24.





Соболева Илона, Казанцева Карина