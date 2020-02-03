Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначить выплаты для домохозяек. Соответствующий законопроект политик планирует внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает газета "Известия".

"Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд", – заявил депутат.

По словам Жириновского, соответствующую выплату предлагается установить на уровне, немного превышающем уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Речь идет примерно о 12 тысячах рублей.

Сообщается, что некоторые депутаты Госдумы согласны с предложением лидера ЛДПР. Часть законодателей в то же время считает инициативу "разумным популизмом".

В сентябре 2019 года в Госдуме оценили предложение узаконить профессию "домохозяйка" с назначением выплаты в размере прожиточного минимума. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал учитывать вопрос гендерного равенства и охарактеризовал инициативу как "сложно реализуемую".

