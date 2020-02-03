Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:35

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначить выплаты для домохозяек. Соответствующий законопроект политик планирует внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает газета "Известия".

"Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд", – заявил депутат.

По словам Жириновского, соответствующую выплату предлагается установить на уровне, немного превышающем уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Речь идет примерно о 12 тысячах рублей.

Сообщается, что некоторые депутаты Госдумы согласны с предложением лидера ЛДПР. Часть законодателей в то же время считает инициативу "разумным популизмом".

В сентябре 2019 года в Госдуме оценили предложение узаконить профессию "домохозяйка" с назначением выплаты в размере прожиточного минимума. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал учитывать вопрос гендерного равенства и охарактеризовал инициативу как "сложно реализуемую".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика