В "Единой России" прокомментировали идею о налогах для домохозяек

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Первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что предложение депутата ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги – его личная позиция.

"Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан", – сказал Исаев РИА Новости.

По его словам, такие решения не принимаются вдруг и наобум, так как "тема достаточно серьезная и даже болезненная". Он добавил, что предложение останется "на уровне размышлений".

Вострецов заявил "Росбалту", что домохозяйки должны платить налоги. По его словам, они не относятся ни к одной социальной категории, в то время как "первыми ломятся" за пособиями и в поликлиники.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею узаконить "профессию" домохозяйки и назначить таким работникам выплаты в размере прожиточного минимума.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал подобную инициативу привлекательной, но сложно реализуемой.