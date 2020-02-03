В Госдуме оценили предложение о введении пособия для домохозяек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в разговоре с Москвой 24 оценил предложение Владимира Жириновского о введении пособия для домохозяек.

По его словам, в целом инициатива хорошая, но имеет множество нюансов.



Михаил Терентьев зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Нужно понять, есть ли источники финансирования данной законодательной инициативы и сколько это будет стоить в целом по России. Если данные приоритеты, которые стоят перед развитием социальной сферы, сочтутся как самые важные, если забудем о предоставлении жилья для инвалидов и о других задачах, то эта инициатива будет иметь предмет для обсуждения.

Депутат добавил, что любую инициативу нужно обсуждать и рассматривать "в системе развития социальных отношений и выстраивании тех приоритетов, которые стоят перед развитием общества". По его мнению, нужно понять, насколько труд домохозяйки тяжелее, например, труда инвалидов.

"Надо понять, сколько она стоит, какой источник финансирования и будет ли она отнимать средства от других приоритетных направлений", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский готовит для внесения в Госдуму законопроект, предлагающий установить пособие для российских домохозяек. По его мнению, если семья состоит из трех человек, то женщина может рассчитывать на зарплату, сравнимую с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), – 12 130 рублей в месяц.

Если семья большая, то сумма должна умножаться на определенный коэффициент за каждого дополнительного ребенка. Жириновский также считает, что домохозяйки каждый день выполняют "тяжелый, изнуряющий, монотонный труд", кроме того, женщинам также приходится выполнять работу медсестры, если кто-то из близких заболел.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы предлагали ввести новую профессию – "домохозяйка". По мнению авторов, ведение хозяйства требует определенного режима. Каждая домохозяйка просыпается раньше всех членов семьи, готовит завтраки детям и супругу, собирает всех в садик, школу и на работу. Кроме того, необходимо ходить в магазины за продуктами, стирать, гладить, готовить обеды и ужины и так далее.