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Москва 24

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Общество

15:40

В Госдуму внесен законопроект о пенсии по потере кормильца

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуму внесен законопроект о гарантированном назначении страховой пенсии по потере кормильца для женщин-вдов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"В целях поддержки семьи и справедливой защиты прав граждан законопроектом предлагается гарантировать пережившему супругу возможность получения страховой пенсии по потере кормильца независимо от факта иждивения", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе говорится, что в 2020 году размер пенсии по потере кормильца составит 5 653 рубля 72 копейки. Авторы проекта уверены, что данная сумма будет являться "существенной материальной помощью для одинокого пенсионера".

При этом дополнительные расходы бюджета на реализацию инициативы могут составить более девяти миллиардов рублей.

18 февраля в Госдуму был внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 2020 года.

Член Совета Федерации Василий Иконников уверен, что актуальность инициативы обусловлена внесением Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Одним из предложенных президентом РФ пунктов стало закрепление регулярной индексации размера пенсий.

Ранее председатель Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов рассказал о бонусах за более поздний выход на пенсию. Сумма ежемесячных выплат в таком случае будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента. Показатели будут увеличиваться только в течение 10 лет после достижения пенсионного возраста.

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