В Кремле оценили прогноз по сокращению численности населения в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают максимально возможные меры для сокращения убыли населения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Одна из важнейших задач – это сократить, минимизировать сокращение населения и затем выйти на тренд роста. Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов", – указал Песков.
Он добавил, что правительством и президентом принимаются все необходимые меры по стимулированию рождаемости в стране. Песков заверил, что в скором времени горожане заметят результат проделанной работы.
Ранее СМИ сообщали, что правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны. Заявлялось, что к 2025 году численность населения РФ может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.
По данным Росстата, смертность на фоне пандемии COVID-19 за этот период увеличилась почти на шесть процентов в годовом выражении. Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина указала, что убыль населения сегодня – результат длительных причинно-следственных цепочек.
Правительство РФ ухудшило прогноз по убыли населения
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