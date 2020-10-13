В Германии впервые за последние 10 лет сократилось население

17:55
Фото: ТАСС/CLEMENS BILAN/EPA
Из-за снижения потоков мигрантов в Германии впервые за 10 лет сократилось население. Это связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, сообщает Федеральное статистическое ведомство.
Уточняется, что, согласно данным на 30 июня, в стране проживали 83,1 миллиона человек, что на 40 тысяч меньше, чем в конце 2019 года.
"В то время как в январе – феврале приток мигрантов еще находился на уровне месяцев предыдущего года, с марта наблюдалось его сокращение", – говорится в сообщении ведомства.
В последний раз уменьшение численности населения Германии наблюдалось во второй половине 2010 года. Со следующего года оно начало расти, во второй половине 2015 года были зафиксированы самые высокие показатели.
8 октября в Германии был зарегистрирован очередной антирекорд новых случаев COVID-19. За сутки коронавирус был выявлен у 4 058 жителей, что на 1 200 человек больше, чем ранее.
Уточняется, что в конце марта и начале апреля в ФРГ были отмечены самые высокие темпы прироста – более 6 тысяч в день. После показатели начали уменьшаться, что повлекло за собой отмену ограничений, введенных в мае.
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