В Германии впервые за последние 10 лет сократилось население

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Из-за снижения потоков мигрантов в Германии впервые за 10 лет сократилось население. Это связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, сообщает Федеральное статистическое ведомство.

Уточняется, что, согласно данным на 30 июня, в стране проживали 83,1 миллиона человек, что на 40 тысяч меньше, чем в конце 2019 года.

"В то время как в январе – феврале приток мигрантов еще находился на уровне месяцев предыдущего года, с марта наблюдалось его сокращение", – говорится в сообщении ведомства.

В последний раз уменьшение численности населения Германии наблюдалось во второй половине 2010 года. Со следующего года оно начало расти, во второй половине 2015 года были зафиксированы самые высокие показатели.

8 октября в Германии был зарегистрирован очередной антирекорд новых случаев COVID-19. За сутки коронавирус был выявлен у 4 058 жителей, что на 1 200 человек больше, чем ранее.

Уточняется, что в конце марта и начале апреля в ФРГ были отмечены самые высокие темпы прироста – более 6 тысяч в день. После показатели начали уменьшаться, что повлекло за собой отмену ограничений, введенных в мае.