Мосгордума приняла закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Мосгордумы приняли закон, который устанавливает величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в Москве в размере 13 тысяч 496 рублей в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Речь идет только о москвичах, получающих пенсию в Москве и зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства менее 10 лет. Таких в настоящее время порядка 71 тысячи.

Как подчеркнула председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, суть рассматриваемого документа заключается в том, что ни один неработающий пенсионер не может получать меньше определенной установленной суммы.

"На текущий год значение прожиточного минимума в этом документе мы доводим до 13 496 рублей в расчете на среднегодовую прогнозную численность 85 тысяч человек", – заявила она.

В свою очередь, первый замглавы департамента труда и соцзащиты населения Ольга Грачева сообщила, что расходы на выплату региональных социальных доплат к пенсиям неработающим пенсионерам составляют наиболее весомый объем затрат государственной программы социальной поддержки жителей города.

По ее словам, в этом году они запланированы в объеме 157,4 миллиарда рублей. Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионеров в целом по России на 2021 год по первоначальному прогнозу, который Минтруд направил во все субъекты РФ, составляла 9 тысяч 512 рублей.

"Именно из этой величины мы рассчитывали прожиточный минимум 12 тысяч 809 рублей. Вместе с тем 12 октября Минтруд изменил прогноз и довел правительственной телеграммой новую величину прожиточного минимума РФ в сумме 10 тысяч 022 рубля. Это вызвало необходимость внесения поправки редактора", – добавила Грачева.

Ранее стало известно, что фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения, которые касаются индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была остановлена 1 января 2016 года.

