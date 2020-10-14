Мосгордума приняла закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Мосгордумы приняли закон, который устанавливает величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в Москве в размере 13 тысяч 496 рублей в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Речь идет только о москвичах, получающих пенсию в Москве и зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства менее 10 лет. Таких в настоящее время порядка 71 тысячи.
Как подчеркнула председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, суть рассматриваемого документа заключается в том, что ни один неработающий пенсионер не может получать меньше определенной установленной суммы.
"На текущий год значение прожиточного минимума в этом документе мы доводим до 13 496 рублей в расчете на среднегодовую прогнозную численность 85 тысяч человек", – заявила она.
В свою очередь, первый замглавы департамента труда и соцзащиты населения Ольга Грачева сообщила, что расходы на выплату региональных социальных доплат к пенсиям неработающим пенсионерам составляют наиболее весомый объем затрат государственной программы социальной поддержки жителей города.
По ее словам, в этом году они запланированы в объеме 157,4 миллиарда рублей. Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионеров в целом по России на 2021 год по первоначальному прогнозу, который Минтруд направил во все субъекты РФ, составляла 9 тысяч 512 рублей.
"Именно из этой величины мы рассчитывали прожиточный минимум 12 тысяч 809 рублей. Вместе с тем 12 октября Минтруд изменил прогноз и довел правительственной телеграммой новую величину прожиточного минимума РФ в сумме 10 тысяч 022 рубля. Это вызвало необходимость внесения поправки редактора", – добавила Грачева.
Ранее стало известно, что фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения, которые касаются индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была остановлена 1 января 2016 года.
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