Работодателям предложили оплатить проезд вызванным на работу пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работодателям Москвы предлагают оплачивать проезд пенсионерам, которые были вызваны на работу. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Обращаем внимание, что, в случае если работодатель считает критичным отсутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте, льготный проезд доступен не будет. Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир, или это компенсирует ему работодатель", – говорится в заявлении Оперштаба.

В ведомстве также напомнили, что жителям столицы и работодателям надо соблюдать меры безопасности, заботиться о здоровье. В Москве сохраняются ограничительные меры, включая масочно-перчаточный режим и домашний режим для людей старше 65 лет.

Также рекомендовано оставаться дома горожанам с хроническим заболеваниями и беременным женщинам. Меры связаны с увеличением прироста заболевших коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Москве выявили 3 701 новый случай заражения коронавирусом. В России было зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.