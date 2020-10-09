Работодателям предложили оплатить проезд вызванным на работу пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работодателям Москвы предлагают оплачивать проезд пенсионерам, которые были вызваны на работу. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Обращаем внимание, что, в случае если работодатель считает критичным отсутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте, льготный проезд доступен не будет. Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир, или это компенсирует ему работодатель", – говорится в заявлении Оперштаба.
В ведомстве также напомнили, что жителям столицы и работодателям надо соблюдать меры безопасности, заботиться о здоровье. В Москве сохраняются ограничительные меры, включая масочно-перчаточный режим и домашний режим для людей старше 65 лет.
Также рекомендовано оставаться дома горожанам с хроническим заболеваниями и беременным женщинам. Меры связаны с увеличением прироста заболевших коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Москве выявили 3 701 новый случай заражения коронавирусом. В России было зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В Москве приостановлен льготный проезд для пенсионеров и школьников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: