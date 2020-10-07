Число заболевших COVID-19 старше 65 лет в Москве увеличилось вдвое – Ракова

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Число людей старше 65, заболевших коронавирусом в Москве, увеличилось вдвое, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Что особенно печалит – растет заболеваемость среди людей старших возрастов", – заявила она.
По словам Раковой, в общем объеме число заболевших среди взрослого населения составляет 25%.
В Москве за сутки подтверждено 3 229 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 1 035 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Согласно сводным данным, за последнюю неделю в столице чаще госпитализировали с диагностированным коронавирусом – число таких больных выросло на 13% по сравнению с показателем прошлой недели. Увеличилось и число тех, кому требуется ИВЛ. Количество таких пациентов выросло на 4% и достигло 264 человек.
В Оперативном штабе уточнили, что 40,3% новых случаев коронавируса в Москве приходятся на людей в возрасте от 18 до 45 лет, еще 29,4% составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Помимо этого, случаи COVID-19 диагностированы у возрастной группы от 66 до 79 лет (11,4%) и у людей старше 80 лет (5,4%). 3,5% от числа новых заболевших составляют дети.
В столице от коронавируса за 24 часа вылечились еще 1 262 человека. Общее число переболевших COVID-19 увеличилось до 256 362.
В России за сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса. Всего по стране зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период наблюдений подтверждены 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.
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