В Москве выявили 3701 новый случай заражения коронавирусом

Москве зафиксирован 3 701 новый случай коронавируса за последние сутки. Выздоровели за последние 24 часа 1 424 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 411 человек. С отрицательными результатами тестов лечение завершили 225 человек.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.