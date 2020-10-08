Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С пятницы, 9 октября, в Москве установится облачная погода, но без существенных осадков, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начиная со второй половины пятницы погоду в столичном регионе будет вновь определять антициклон, мы будем находиться в зоне повышенного атмосферного давления", – отметила метеоролог.
По ее словам, ночи станут чуть холоднее – температура будет колебаться в пределах +5... +10 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов.
В начале следующей недели дневная температура будет на пару градусов ниже, чем в выходные дни, но на 4-5 градусов выше климатической нормы. Существенных осадков не ожидается.
Прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России. Он обошел предыдущий рекорд, поставленный четыре года назад.
По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в столице и области образуется немного позже.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в четверг
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