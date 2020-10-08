Синоптики рассказали об аномально теплой погоде в ЦФО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает аномально теплая погода в ближайшие дни.

Как сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, температура будет примерно на пять градусов выше нормы.

Так, 8 октября ожидается от 14 до 21 градуса, а 9 и 10 октября – 12-19 градусов, передает ТАСС.

При этом на западе и севере ЦФО тепло будет сопровождаться дождями, а на юге – грозами и усилением ветра до 16 метров в секунду.

Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.

По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже.