Синоптики рассказали об аномально теплой погоде в ЦФО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает аномально теплая погода в ближайшие дни.
Как сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, температура будет примерно на пять градусов выше нормы.
Так, 8 октября ожидается от 14 до 21 градуса, а 9 и 10 октября – 12-19 градусов, передает ТАСС.
При этом на западе и севере ЦФО тепло будет сопровождаться дождями, а на юге – грозами и усилением ветра до 16 метров в секунду.
Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.
По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшее время
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