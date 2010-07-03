Синоптики рассказали, когда в столицу придет похолодание

Сентябрь 2020 года стал самым теплым осенним месяцем за все время метеонаблюдений, побив рекорд четырехлетней давности. Аномальной температурой жителей столицы порадовало и начало октября, однако, по прогнозам синоптиков, в Москве уже скоро может выпасть первый снег. Разбираемся, когда в город придет похолодание.



Аномальный сентябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый осенний месяц стал самым теплым за все время метеонаблюдений и обошел температурный рекорд, поставленный четыре года назад. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года", – рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Теплыми выдались и первые дни октября, но уже на этой неделе в столице ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха понизится на пару градусов.

Небольшие дожди пройдут в столице в среду и четверг, 7 и 8 октября. В пятницу, 9 октября, воздух прогреется до 14–19 градусов, а днем также возможны осадки. Вместе с тем ночью температура может опуститься до 7 градусов.

В предстоящие выходные будет облачно с прояснениями, температура не превысит отметки +12... +17 градусов, а ночью заметно похолодает – +5... +10 градусов.



Холод на подходе?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что похолодание в столицу будет приходить постепенно.

"У нас пока официальный прогноз до 13 октября, до следующего вторника пока похолодания не ожидается. У нас вынос воздуха идет с юга, то есть теплый поток, там еще тепло. Мы пока на 6,5 градуса выше нормы идем, и практически неделю вперед температура будет выше нормы", – заявил синоптик.





Анатолий Цыганков начальник отдела Гидрометцентра России Пока этот южный поток держится. 13 числа и, может, еще на три дня дальше – первая половина октября пока стоит теплая, холода не видно. Холод пойдет, когда поменяется антициклон на северный, северо-восточный, пока у нас южный поток. Переход будет постепенным. Мы устойчивы сейчас.

При этом специалист отметил, что ночные температуры будут понижаться.

В ближайшие десять дней похолодания не произойдет, сказала в интервью Москве 24 главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Температура, конечно, не будет уже достигать 20 градусов. Это связано с естественным годовым ходом температуры: день становится все короче, солнце все ниже, и поэтому той солнечной инсоляции уже недостаточно для того, чтобы прогревать воздух. Но, в принципе, к нам будет с южными потоками поступать довольно теплый воздух", – объяснила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Температура воздуха в ближайшие десять дней останется выше климатической нормы, будет +15 градусов в конце следующей недели. Мы не ждем в ближайшее 10 дней отрицательной температуры воздуха в ночные часы: она будет колебаться где-то не ниже +5, а дневная температура – примерно +10... +17 градусов. Но это выше нормы.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в столице ожидается превышение климатической нормы вплоть до 15 октября. При этом, по прогнозам специалиста, первый снег может выпасть уже во второй половине текущего месяца.