Синоптики рассказали, когда в столицу придет похолодание

Сентябрь 2020 года стал самым теплым осенним месяцем за все время метеонаблюдений, побив рекорд четырехлетней давности. Аномальной температурой жителей столицы порадовало и начало октября, однако, по прогнозам синоптиков, в Москве уже скоро может выпасть первый снег. Разбираемся, когда в город придет похолодание.
Аномальный сентябрь
Первый осенний месяц стал самым теплым за все время метеонаблюдений и обошел температурный рекорд, поставленный четыре года назад. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года", – рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Теплыми выдались и первые дни октября, но уже на этой неделе в столице ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха понизится на пару градусов.
Небольшие дожди пройдут в столице в среду и четверг, 7 и 8 октября. В пятницу, 9 октября, воздух прогреется до 14–19 градусов, а днем также возможны осадки. Вместе с тем ночью температура может опуститься до 7 градусов.
В предстоящие выходные будет облачно с прояснениями, температура не превысит отметки +12... +17 градусов, а ночью заметно похолодает – +5... +10 градусов.
Холод на подходе?
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что похолодание в столицу будет приходить постепенно.
"У нас пока официальный прогноз до 13 октября, до следующего вторника пока похолодания не ожидается. У нас вынос воздуха идет с юга, то есть теплый поток, там еще тепло. Мы пока на 6,5 градуса выше нормы идем, и практически неделю вперед температура будет выше нормы", – заявил синоптик.
При этом специалист отметил, что ночные температуры будут понижаться.
В ближайшие десять дней похолодания не произойдет, сказала в интервью Москве 24 главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Температура, конечно, не будет уже достигать 20 градусов. Это связано с естественным годовым ходом температуры: день становится все короче, солнце все ниже, и поэтому той солнечной инсоляции уже недостаточно для того, чтобы прогревать воздух. Но, в принципе, к нам будет с южными потоками поступать довольно теплый воздух", – объяснила синоптик.
Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в столице ожидается превышение климатической нормы вплоть до 15 октября. При этом, по прогнозам специалиста, первый снег может выпасть уже во второй половине текущего месяца.