Кратковременные дожди придут в Москву на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кратковременные дожди ожидаются в столице на этой неделе. Температура понизится на пару градусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во вторник, 6 октября, сохранится переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до +17... +19 градусов. Скорость ветра – до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +10 градусов.

В среду и четверг, 7 и 8 октября, температура воздуха не изменится. Днем местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 9 октября, температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие осадки. Ночью температура может опуститься до 7 градусов.

В выходные будет облачно с прояснениями, температура составит +12... +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5... +10 градусов.

Синоптики прогнозируют аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха превысит норму на 2–5 градусов.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов ожидается в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.