Кратковременные дожди придут в Москву на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кратковременные дожди ожидаются в столице на этой неделе. Температура понизится на пару градусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Во вторник, 6 октября, сохранится переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до +17... +19 градусов. Скорость ветра – до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +10 градусов.
В среду и четверг, 7 и 8 октября, температура воздуха не изменится. Днем местами пройдут небольшие дожди.
В пятницу, 9 октября, температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие осадки. Ночью температура может опуститься до 7 градусов.
В выходные будет облачно с прояснениями, температура составит +12... +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5... +10 градусов.
Синоптики прогнозируют аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха превысит норму на 2–5 градусов.
Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов ожидается в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.
Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
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