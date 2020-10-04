Синоптики рассказали о приходе аномального тепла в ряд регионов РФ на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно о приходе аномального тепла в ряд регионов РФ на следующей неделе. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью ТАСС.
По данным синоптика, теплая погода установится на большей территории европейской части России.
"Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области", – уточнила специалист.
Она отметила, что температура в указанных областях будет выше нормы примерно на 5 градусов. В Москве вместе с аномальным теплом ожидается облачная погода. При этом в Подмосковье в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
Кроме того, аномальное тепло ожидается в Белгородской и Брянской областях.
"Но там тепло будет скорее всего с дождиками", – отметила метеоролог.
Ранее в Росгидромете рассказали, когда в столичном регионе выпадет снег. Там отмечали, что до 15 октября в Москве ожидается превышение климатической нормы на 1–1,5 градуса.
Москва 24 рассказала о погоде в столице на выходные
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