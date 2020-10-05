Москву номинировали на премию World Travel Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Началось открытое голосование в рамках финального этапа международной туристической премии World Travel Awards. Столицу в нем представили в семи номинациях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В более чем в 80 номинациях были заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности, лучшие туроператоры, авиакомпании. Так, Москву выдвинули в номинациях "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка", "Лучшее туристское направление. Город".

Еще столица РФ представлена в номинациях "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия", а также "Лучшее направление для спортивного туризма".

Известно, что поучаствовать в голосовании можно будет до 25 октября, оно организовано на сайте премии. Планируется, что победители премии станут известны 27 ноября.

В 2019 году столицу по итогам World Travel Awards признали лучшим туристическим направлением мира в категории "Город".