Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-100 самых посещаемых городов мира. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании Euromonitor International.

Эксперты исследовательской компании составили ежегодный рейтинг Top 100 City Destinations. Согласно прогнозам, в 2019 году туристы совершат около 1,5 миллиарда поездок. Такие значения выше на 4,2% прошлогодних показателей.

Согласно рейтингу, лидирующую позицию в рейтинге самых посещаемых городов мира занял Гонконг, который примет 26,7 миллиона человек. За ним следует Бангкок с показателем 25,8 миллиона человек. Третье место займет Макао (20,6 миллиона), четвертое – Сингапур (19,7) и пятое – Лондон (19,5). В топ-10 также вошли Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Дели и Стамбул.

В Top 100 City Destinations вошли и два российских города. Москва, по расчетам специалистов, примет в текущем году около 6 миллионов человек иностранных туристов. Она расположится на 45 строчке в рейтинге.

Санкт-Петербург посетят в текущем году 4,45 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом город поднялся на три позиции вверх – на 59 место.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в число наиболее популярных направлений на новогодние праздники. Среди других популярных российских направлений оказались города Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг и кавказские Минеральные Воды.

