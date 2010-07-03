Крым и Москва вошли в число популярных направлений на новогодние праздники

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Крым, Москва и Краснодарский край вошли в число наиболее популярных направлений на новогодние праздники. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает ИА "НСН".

Среди других популярных российских направлений оказались города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг и кавказские Минеральные Воды.

Повышенным спросом среди туристов пользуются заграничные направления: Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индонезия и Малайзия.

Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Специалисты анализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.

На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

