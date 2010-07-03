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Общество

17:24

Туристы рассказали, что их раздражает в путешествиях больше всего

общество туризм

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

41% российских туристов считают отдых испорченным, если их рейс или бронирование в отеле были отменены. Такие данные приводит Aviasales, опросив 106 тысяч пользователей.

Неожиданная болезнь может помешать 29% респондентам. Отсутствие лекарств и медстраховки также может внести свои коррективы в отдых.

Попутчики способны вывести из себя 19% туристов. Негативные эмоции вызывают нетрезвые пассажиры, невоспитанные дети и их родители, жалующиеся, чавкающие, храпящие, плохо пахнущие и шуршащие пакетами соседи.

Языковой барьер раздражает 11% респондентов. Пользователи испытывают проблемы в простых ситуациях, например, при покупке билета в метро или экскурсий.

Минприроды планирует закрепить понятие "экологический туризм" в российском законодательстве. Это позволит возводить на территориях заповедников и нацпарков объекты инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что проекты по развитию экотуризма в России становятся все более востребованными среди иностранцев.

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