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В мире

19:34

Туристам порекомендовали избегать людных мест в Париже

за рубежом

Россиянам, которые собираются в ближайшее время лететь в Париж, порекомендовали пересмотреть планы. В столице Франции проходят протесты "желтых жилетов", сообщают в МИД РФ. Из-за этого туристам следует избегать людных мест.

В субботу, 16 ноября, манифестанты соорудили баррикады на площади Италии в столице Франции. Протестующие попытались перекрыть окружную дорогу и бульвары в центре.

Меры безопасности в городе усилены. На улицы вывели полицейских в защитном снаряжении. Силовики применили слезоточивый газ. Задержаны уже более 100 участников акции. Закрыты более 20 станций метро, которые расположены в шаговой доступности от места проведения митингов.

Протесты проходят в годовщину выхода "желтых жилетов" на улицу. Изначально они требовали отмены налога на топливо, но позже требования стали политическими. Теперь они хотят отставки президента.

Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов. Пять тысяч мелких предприятий и торговых фирм, которые пострадали от действий манифестантов, попросили государство о помощи. В частности, они просили власти об отсрочке по выплате социальных взносов и других налогов на сумму 460 миллионов евро.

В Париже применили слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

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