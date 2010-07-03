В Госдуме оценили "антихулиганский" закон во Франции

Фото: ТАСС/Pierrot Patrice/Avenir Pictures/ABACA

В Госдуме назвали "ошибкой" и "политикой двойных стандартов" решение президента Франции подписать "антихулиганский" закон, который, в частности, дает право властям вводить запрет на участие в манифестациях в отношении лиц, уличенных в погромах в ходе предыдущих акций.

"Главы государств, которые больше всего кричат о нарушении демократии в других странах, на самом деле ущемляют права своих граждан. Вместо того, чтобы искать причину, Макрон борется со следствием. Ужесточение такого рода законов приведет к ухудшению положения дел в стране", – цитирует RT депутата российского парламента Алексея Чепа.

Он также отметил, что французские власти будут "очень долго жалеть о принятии подобного законопроекта".

На фото: депутат Государственной Думы Алексей Чепа/ТАСС

Законопроект стал ответом правительства на беспорядки, которыми зачастую сопровождаются акции протеста "желтых жилетов". Документ в середине марта во втором окончательном, чтении одобрил Сенат (верхняя палата парламента) Франции.

По мнению законодателей, проект направлен на усиление общественного порядка и защиту участников акций протеста, "которые являются заложниками погромщиков", на защиту журналистов, торговцев и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что акции протеста "желтых жилетов" нанесли Франции ущерб на сумму около 200 миллионов евро. Большая часть средств – 175 миллионов – пошла на компенсацию материального ущерба предприятиям в основном за разграбленную продукцию, а также на компенсацию финансовых потерь от закрытия магазинов во время манифестаций. При этом еще 25 миллионов долларов выплатят владельцам пострадавших жилых зданий и разбитых автомобилей. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо.