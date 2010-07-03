В Госдуме оценили "антихулиганский" закон во Франции

В Госдуме назвали "ошибкой" и "политикой двойных стандартов" решение президента Франции подписать "антихулиганский" закон, который, в частности, дает право властям вводить запрет на участие в манифестациях в отношении лиц, уличенных в погромах в ходе предыдущих акций.
"Главы государств, которые больше всего кричат о нарушении демократии в других странах, на самом деле ущемляют права своих граждан. Вместо того, чтобы искать причину, Макрон борется со следствием. Ужесточение такого рода законов приведет к ухудшению положения дел в стране", – цитирует RT депутата российского парламента Алексея Чепа.
Он также отметил, что французские власти будут "очень долго жалеть о принятии подобного законопроекта".
На фото: депутат Государственной Думы Алексей Чепа/ТАСС
Законопроект стал ответом правительства на беспорядки, которыми зачастую сопровождаются акции протеста "желтых жилетов". Документ в середине марта во втором окончательном, чтении одобрил Сенат (верхняя палата парламента) Франции.
По мнению законодателей, проект направлен на усиление общественного порядка и защиту участников акций протеста, "которые являются заложниками погромщиков", на защиту журналистов, торговцев и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что акции протеста "желтых жилетов" нанесли Франции ущерб на сумму около 200 миллионов евро. Большая часть средств – 175 миллионов – пошла на компенсацию материального ущерба предприятиям в основном за разграбленную продукцию, а также на компенсацию финансовых потерь от закрытия магазинов во время манифестаций. При этом еще 25 миллионов долларов выплатят владельцам пострадавших жилых зданий и разбитых автомобилей. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.