МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей во Франции

МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей в городах Франции из-за протестов "желтых жилетов". Об этом говорится в микроблоге в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра ведомства.
Отмечается, что в субботу в центре Парижа и других городах страны проходит очередная акция протеста.
#Франция - В центре Парижа и других городах страны проходит очередная акция протеста движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/PRyPiPN1KM
Акции протеста проходят во Франции с ноября прошлого года. Изначально граждане потребовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Вскоре власти страны приняли меры для успокоения обстановки, однако недовольные соцполитикой продолжают выходить на улицы.
Ранее при беспорядках в Париже пострадал сотрудник съемочной группы RT. Его ранили в ногу во время трансляции с места событий.
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