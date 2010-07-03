МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей во Франции

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МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей в городах Франции из-за протестов "желтых жилетов". Об этом говорится в микроблоге в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра ведомства.

Отмечается, что в субботу в центре Парижа и других городах страны проходит очередная акция протеста.

#Франция - В центре Парижа и других городах страны проходит очередная акция протеста движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/PRyPiPN1KM — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 23 марта 2019 г.



Акции протеста проходят во Франции с ноября прошлого года. Изначально граждане потребовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Вскоре власти страны приняли меры для успокоения обстановки, однако недовольные соцполитикой продолжают выходить на улицы.

Ранее при беспорядках в Париже пострадал сотрудник съемочной группы RT. Его ранили в ногу во время трансляции с места событий.