Сотрудник съемочной группы RT пострадал при освещении протестов в Париже

Продюсер видеоагентства Ruptly, которое входит в состав телекомпании RT, пострадал при освещении протестов "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
По ее словам, сотрудника RT ранили в ногу, когда он вел трансляцию с места событий. Сейчас его везут в больницу. При этом имени его она не уточнила.
"Что-то прилетело в ногу: то ли булыжник, то ли резиновая пуля. В данный момент он не может передвигаться самостоятельно", – добавила Симоньян.
16 марта участники движения "желтых жилетов" начали собираться в центре Парижа. Накануне в префектуре полиции Парижа сообщили, что местами их сбора станут площадь Трокадеро, площадь Мадлен, бульвар Мальзерб, площадь Оперы, площадь Республики и площадь Бастилии. Однако уже с 08:00 по местному времени сотни человек начали собираться на площади Шарля де Голля. Кроме того, большие группы начали продвигаться к Елисейским полям.
Движение "желтых жилетов" появилось во Франции в ноябре 2018 года после повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу.
Между тем, по данным социологов, больше половины граждан Франции уже не поддерживают "желтых жилетов" и хотят, чтобы они прекратили проводить свои акции. Согласно результатам соцопросов, против "желтых жилетов" сейчас выступают 56% французов, что на 11% больше, чем месяцем ранее.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.