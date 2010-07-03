Сотрудник съемочной группы RT пострадал при освещении протестов в Париже

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Продюсер видеоагентства Ruptly, которое входит в состав телекомпании RT, пострадал при освещении протестов "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

По ее словам, сотрудника RT ранили в ногу, когда он вел трансляцию с места событий. Сейчас его везут в больницу. При этом имени его она не уточнила.

"Что-то прилетело в ногу: то ли булыжник, то ли резиновая пуля. В данный момент он не может передвигаться самостоятельно", – добавила Симоньян.

16 марта участники движения "желтых жилетов" начали собираться в центре Парижа. Накануне в префектуре полиции Парижа сообщили, что местами их сбора станут площадь Трокадеро, площадь Мадлен, бульвар Мальзерб, площадь Оперы, площадь Республики и площадь Бастилии. Однако уже с 08:00 по местному времени сотни человек начали собираться на площади Шарля де Голля. Кроме того, большие группы начали продвигаться к Елисейским полям.

Движение "желтых жилетов" появилось во Франции в ноябре 2018 года после повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу.

Между тем, по данным социологов, больше половины граждан Франции уже не поддерживают "желтых жилетов" и хотят, чтобы они прекратили проводить свои акции. Согласно результатам соцопросов, против "желтых жилетов" сейчас выступают 56% французов, что на 11% больше, чем месяцем ранее.